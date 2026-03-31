Torna ad aprile il Festival della Scienza e delle Curiosità “Pensa Tu”, che per l’edizione 2026 cambia format e approda a teatro. L’appuntamento è in programma dal 15 al 17 aprile al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, dove il palco diventerà il centro della divulgazione scientifica con incontri, spettacoli e talk dal vivo.

Dopo le edizioni passate, che hanno coinvolto oltre cinquanta ospiti tra divulgatori, ricercatori e docenti universitari, il festival introduce una formula completamente rinnovata. Il nuovo format prevede una programmazione divisa in due momenti: la mattina gli incontri saranno dedicati alle scuole del territorio, con appuntamenti su prenotazione pensati per stimolare curiosità e spirito critico tra gli studenti; la sera, invece, il teatro aprirà al pubblico con spettacoli e talk divulgativi accessibili tramite ticket.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci saranno Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, il filosofo e performer Rick Dufer, Angelo Rizzo, divulgatore del progetto “Ti Consiglia”, Andrea Piovan, noto doppiatore e voce narrante di documentari e produzioni televisive, e Pasquale D’Anna, fondatore della community Passione Astronomia.

Il festival non si limiterà agli eventi teatrali. Anche quest’anno sono previste iniziative collaterali all’interno dell’Università della Calabria. In particolare, il 13 e 14 aprile, dalle ore 20, si terrà “Cine-Science”, evento di apertura organizzato in collaborazione con il Cinema dell’Unical, con la proiezione di film a tema scientifico come “Jurassic World” e “2001: Odissea nello spazio”.

Sono inoltre previsti appuntamenti dedicati all’osservazione del cielo con telescopi e la partecipazione delle associazioni locali di astronomia.

Nel corso degli anni “Pensa Tu” si è affermato come uno dei principali appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica nel Sud Italia, attirando studenti, famiglie e appassionati provenienti non solo dalla provincia di Cosenza ma da tutta la regione.

Le scuole interessate a partecipare agli incontri mattutini possono prenotarsi tramite mail o attraverso il sito ufficiale dell’evento, mentre i biglietti per gli spettacoli serali sono disponibili sulla piattaforma di ticketing online. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito pensatu.it e sui canali social del festival.