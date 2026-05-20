L’attore Pietro De Silva sarà ospite d’onore della sedicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto, il festival internazionale dedicato al cortometraggio, che si terrà dall’1 al 5 Luglio 2026 a Diamante.

Chi è Pietro De Silva

Attore, regista e commediografo, Pietro De Silva si afferma come attore teatrale nel 1978 con la compagnia stabile dell’indimenticato Gigi Proietti. Approda al grande schermo agli inizi degli anni ‘80 con alcuni dei grandi registi italiani come Sergio Citti (Il minestrone), Federico Fellini (E la nave va) Sergio Corbucci (Sing Sing), Maurizio Nichetti (Il Bi e il Ba), Pino Quartullo (Quando eravamo repressi e Le donne non vogliono più), Luciano De Crescenzo (Croce e Delizia).

Nel 1997 interpreta il ruolo di deportato nei campi di concentramento nazisti nel film Premio Oscar La Vita è bella di Roberto Benigni. L’anno successivo è nel film Tu Ridi dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani; nel 2002 gira con Marco Bellocchio L’ora di religione mentre nel 2004 è in Non ti muovere di Sergio Castellitto.

In televisione è apparso nella fiction Un Medico in Famiglia, Padre Pio - Tra cielo e terra, Distretto di polizia, Boris, I delitti del BarLume e nel recente Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo intero.

Il video messaggio

Pietro De Silva, come annunciato in un video pubblicato sui canali social del Festival, invita ad essere presenti dall’1 al 5 luglio a Diamante per la 16esima edizione del Mediterraneo Festival Corto. «Sarà un’occasione per assistere ad un evento cinematografico con tantissimi ospiti e vedere gli straordinari Murales di Diamante; un modo per stare insieme e nutrirsi di arte» conclude l’attore.