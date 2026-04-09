«Tagliarono i tralci della vigna che avevamo messo su io e mio padre. Potevo vendicarmi. Dovevo solo scegliere». Alla fine ha scelto di non essere come loro. È segnata da questa decisione presa in piena gioventù, la vita di Pino Trimboli, ristoratore di Martone, piccolo borgo del reggino custodito da due fiumare.

Dopo un breve periodo all’estero, ospite negli Stati Uniti a casa della sorella, torna a scommettere nel proprio territorio, sperando di poter trarre qualcosa di buono dalle lezioni e dalle legnate del passato. Gli occhi gli si illuminano quando racconta di come sia stato possibile aprire nel suo borgo un piccolo ristorante che, sotto le mani sapienti della madre, diviene in poco tempo posto di ritrovo e tavola rinomata dove il tempo sembra essersi fermato. Poi le lettere “se non paghi, bruciamo te e la tua famiglia”. Cambia tutto. Sembra la fine di un sogno ed invece…

Quella di Pino è la prima di una serie di storie straordinarie, condensate nelle puntate della nuova rubrica “Tracce, vite che lasciano il segno”, firmata da Francesco Tricoli ed in onda a partire da domani, ogni venerdì, in coda alle edizioni Giorno e Sera del Tg di LaC News24. Esempi di eroismo, passione e slancio che diventano esempi, Tracce appunto, per tutti.