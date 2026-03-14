Prenotazioni in ufficio postale, conto BancoPosta, Postepay, risparmio e pagamenti: l’app unica di Poste cresce anche in provincia di Cosenza. In Italia è usata da 16 milioni di persone

La transizione digitale di Poste accelera anche in provincia di Cosenza, dove nel 2025 circa 250 mila utenti hanno utilizzato l’app “P”, pari al 37,38% dei residenti. L’app viene presentata come un punto di accesso unico ai prodotti e ai servizi del Gruppo, mentre a livello nazionale risulta utilizzata da 16 milioni di persone, con oltre 4 milioni di utenti attivi ogni giorno.

Attraverso l’app “P” è possibile prenotare il turno allo sportello e velocizzare le operazioni in ufficio postale, gestire il conto BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio. Nello stesso ambiente digitale si possono anche amministrare polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza.

La piattaforma consente inoltre operazioni quotidiane “da smartphone”: ricariche, bonifici, invio e ricezione di denaro, prelievo di contanti senza carta ai Postamat, domiciliazione delle bollette e pagamenti (bollettini, bolli auto e moto).

Poste Italiane punta a consolidare l’app “P” come principale strumento commerciale basato sulla personalizzazione dell’esperienza cliente, con l’obiettivo di incrementare le vendite digitali e rafforzare l’integrazione tra canali online e rete fisica degli uffici postali. Nel testo viene evidenziato anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel rendere l’esperienza più semplice, integrata e personalizzata.