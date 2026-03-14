La transizione digitale di Poste accelera anche in provincia di Cosenza, dove nel 2025 circa 250 mila utenti hanno utilizzato l’app “P”, pari al 37,38% dei residenti. L’app viene presentata come un punto di accesso unico ai prodotti e ai servizi del Gruppo, mentre a livello nazionale risulta utilizzata da 16 milioni di persone, con oltre 4 milioni di utenti attivi ogni giorno.

Attraverso l’app “P” è possibile prenotare il turno allo sportello e velocizzare le operazioni in ufficio postale, gestire il conto BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio. Nello stesso ambiente digitale si possono anche amministrare polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza.

La piattaforma consente inoltre operazioni quotidiane “da smartphone”: ricariche, bonifici, invio e ricezione di denaro, prelievo di contanti senza carta ai Postamat, domiciliazione delle bollette e pagamenti (bollettini, bolli auto e moto).

Poste Italiane punta a consolidare l’app “P” come principale strumento commerciale basato sulla personalizzazione dell’esperienza cliente, con l’obiettivo di incrementare le vendite digitali e rafforzare l’integrazione tra canali online e rete fisica degli uffici postali. Nel testo viene evidenziato anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel rendere l’esperienza più semplice, integrata e personalizzata.