Stop dal 27 al 29 ottobre per completare i lavori Polis. Servizi alternativi a San Giorgio Albanese e Cantinella, con ATM disponibili H24
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L’ufficio postale di Vaccarizzo Albanese resterà chiuso al pubblico da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026 per consentire il completamento dei lavori del progetto Polis. La riapertura nella sede originaria di via Loggette 23 è programmata per venerdì 30 ottobre, salvo ulteriori imprevisti.
Durante la sospensione, Poste Italiane indica come alternative gli uffici di San Giorgio Albanese e Cantinella. Il servizio nel container di piazza Alcide De Gasperi, utilizzato durante gli interventi, è rimasto operativo fino a lunedì 26 ottobre.
La comunicazione di Poste sui lavori Polis
A rendere noto il calendario è il sindaco Antonio Pomillo, sulla base della comunicazione ufficiale inviata al Comune dalla Filiale di Castrovillari di Poste Italiane. La nota, datata 16 ottobre, è firmata dal direttore Rocco Vinzi.
La nuova scadenza arriva dopo il prolungamento della sistemazione provvisoria nel container. L’ulteriore proroga è stata comunicata per consentire di ultimare gli interventi di adeguamento infrastrutturale e ripristinare il servizio nei locali ordinari.
L’amministrazione invita i cittadini a tenere conto delle tre giornate di chiusura e a programmare le operazioni presso le sedi alternative.
L’ufficio di San Giorgio Albanese: indirizzo e orari
L’ufficio postale di San Giorgio Albanese si trova in via Fontana 1. Gli orari indicati sono dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.45 il sabato.
La sede dispone inoltre di un ATM utilizzabile ventiquattro ore su ventiquattro.
L’alternativa di Cantinella e la riapertura a Vaccarizzo
A Cantinella è possibile rivolgersi all’ufficio di piazza Madonna di Fatima 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Anche questa sede dispone di un ATM accessibile H24.
Per Vaccarizzo Albanese resta prevista la riapertura venerdì 30 ottobre in via Loggette 23. Poste Italiane si è impegnata a comunicare tempestivamente eventuali nuovi imprevisti. Il Comune continuerà a seguire l’andamento degli interventi e a informare la cittadinanza.