Il cortometraggio «Nel Bosco», del regista e produttore Francesco Madeo di Dreamcatchers Entertainment, è stato selezionato allo YAMI International Film Festival di Tokyo, in programma a novembre. Alcune riprese dell’opera sono state realizzate alla Grotta del Principe di Pietrapaola, con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale.

A darne notizia è la sindaca Manuela Labonia. Secondo quanto comunicato dal Comune, «Nel Bosco» sarà l’unico cortometraggio italiano tra gli otto selezionati per la competizione internazionale.

La Grotta del Principe tra le ambientazioni di Nel Bosco

La produzione ha girato alcune scene presso la Grotta del Principe lo scorso anno. Il sito naturalistico di Pietrapaola entra così tra le ambientazioni di un’opera destinata alla partecipazione al festival giapponese.

Labonia collega la selezione alla possibilità di far conoscere il territorio attraverso il cinema. «Sapere che un’opera girata anche a Pietrapaola arriverà fino a Tokyo rappresenta una soddisfazione per l’intera comunità e dimostra che anche i piccoli centri possono entrare nei circuiti internazionali della produzione culturale», afferma la sindaca.

Labonia: valorizzare il territorio attraverso il cinema

Nell’intervento, la prima cittadina richiama il ruolo delle produzioni audiovisive nella valorizzazione dei luoghi meno conosciuti.

«Abbiamo sempre sostenuto che il governo della bellezza debba significare anche capacità di riconoscere e valorizzare le potenzialità meno esplorate del nostro territorio», dichiara. «Il cinema è uno degli strumenti più efficaci per farlo, perché restituisce ai luoghi una dimensione narrativa, emozionale e universale».

Per l’amministrazione, l’esperienza può offrire un’occasione di promozione delle risorse naturalistiche di Pietrapaola, affiancandole alla vocazione balneare e al patrimonio del centro storico. Una prospettiva che il Comune lega alle opportunità delle produzioni audiovisive e del turismo culturale.

La selezione a Tokyo e il ringraziamento alla produzione

La comunicazione dell’amministrazione segnala anche un articolo della rivista statunitense Variety dedicato al festival giapponese, indicandolo come un’ulteriore occasione di visibilità per la manifestazione e la produzione.

Labonia rivolge quindi le congratulazioni a Madeo e alla squadra di Dreamcatchers Entertainment, insieme all’augurio di ottenere nuovi riconoscimenti.

«Li ringraziamo soprattutto per aver scelto Pietrapaola e per aver dimostrato che i nostri luoghi possono diventare parte di progetti artistici capaci di superare ogni confine geografico», conclude la sindaca. «Saremo sempre disponibili ad accogliere iniziative culturali che sappiano interpretare e valorizzare il nostro patrimonio».