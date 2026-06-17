Un appuntamento dedicato alla memoria, al merito e al futuro delle nuove generazioni. Il Rotaract Club Cosenza, insieme al Distretto Rotaract 2102, all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza e all’Università della Calabria, promuove l’evento “Memoria, Merito e Futuro - Premio Maurizio De Rose”, iniziativa pensata per ricordare la figura del dottor Maurizio De Rose.

L’incontro si terrà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18:30, nella sede dell’Ordine dei Medici di Cosenza, in via Suor Elena Aiello 23. Sarà un momento di confronto sul valore della memoria e sull’importanza dell’impegno professionale come riferimento per chi guarda al futuro con responsabilità e spirito di servizio.

Il Premio Maurizio De Rose nella sede dell’Ordine dei Medici

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ricordo di una figura che ha rappresentato un esempio di professionalità, dedizione e attenzione alla comunità. Il premio diventa così non soltanto un omaggio personale, ma anche un’occasione pubblica per riflettere sul ruolo del merito e dell’eccellenza nella crescita dei giovani.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonio De Marco, presidente del Rotaract Club Cosenza. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla dottoressa Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza.

Il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici e dell’Università della Calabria rafforza il significato dell’appuntamento, che mette al centro il rapporto tra formazione, competenza e responsabilità professionale.

Gli interventi di Unical, Ordine dei Medici e AIDM

Nel corso dell’evento interverranno il professor Vincenzo Pezzi, direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria; il professor Marcello Maggiolini, presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD, Tecnologie Digitali, dell’Università della Calabria; e la dottoressa Maria Teresa Manes, presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Cosenza.

La presenza di rappresentanti del mondo medico, accademico e associativo darà all’iniziativa un taglio ampio, capace di unire memoria personale, formazione universitaria e impegno civico. Al centro resterà il messaggio legato alla figura di Maurizio De Rose: trasformare il ricordo in una spinta verso la crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.

Il messaggio del Rotaract Club Cosenza

Durante la serata sarà conferito il “Premio Maurizio De Rose”, con la partecipazione della dottoressa Ludovica De Rose. Il riconoscimento vuole custodire una testimonianza significativa per il territorio e, allo stesso tempo, promuovere una cultura fondata su competenza, responsabilità e servizio.

«Attraverso questo premio vogliamo custodire una memoria significativa per il nostro territorio e trasformarla in un messaggio di speranza, responsabilità e crescita per i giovani», dichiara Antonio De Marco, presidente del Rotaract Club Cosenza.