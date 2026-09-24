Sette squadre al lavoro fino al 6 ottobre: ecco giorno per giorno dove saranno effettuati gli interventi sull’intero territorio comunale
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Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico, sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione, gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune.
Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento della forza lavoro.
Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.
Programmazione degli interventi
Di seguito l’elenco degli interventi iniziati il 23 settembre e che dureranno fino al 6 ottobre.
Squadra 1
- Mercoledì 23 settembre: Parco Robinson
- Giovedì 24 settembre: Parco Robinson
- Venerdì 25 settembre: Roges nuova
- Sabato 26 settembre: Roges nuova
- Lunedì 28 settembre: Roges nuova
- Martedì 29 settembre: Roges nuova
- Mercoledì 30 settembre: Roges vecchia
- Giovedì 1 ottobre: Roges vecchia
- Venerdì 2 ottobre: Roges vecchia
- Sabato 3 ottobre: Roges vecchia
- Lunedì 5 ottobre: Parco Robinson
- Martedì 6 ottobre: Parco Robinson
Squadra 2
- Mercoledì 23 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Giovedì 24 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Venerdì 25 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Sabato 26 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Lunedì 28 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Martedì 29 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Mercoledì 30 settembre: Assistenza Settembre Rendese
- Giovedì 1 ottobre: Assistenza Settembre Rendese
- Venerdì 2 ottobre: Rende paese
- Sabato 3 ottobre: Rende paese
- Lunedì 5 ottobre: Rende paese
- Martedì 6 ottobre: Rende paese
Squadra 3
- Mercoledì 23 settembre: Viale Principe
- Giovedì 24 settembre: Viale Principe
- Venerdì 25 settembre: Viale Principe
- Sabato 26 settembre: Viale Principe
- Lunedì 28 settembre: Viale Principe
- Martedì 29 settembre: Viale Principe
- Mercoledì 30 settembre: Viale Principe
- Giovedì 1 ottobre: Viale Principe
- Venerdì 2 ottobre: Viale Principe
- Sabato 3 ottobre: Viale Principe
- Lunedì 5 ottobre: Viale Principe
- Martedì 6 ottobre: Viale Principe
Squadra 4
- Mercoledì 23 settembre: Contrada Santa Chiara
- Giovedì 24 settembre: Contrada Santa Chiara
- Venerdì 25 settembre: Contrada Santa Chiara
- Sabato 26 settembre: Via Repaci e traverse
- Lunedì 28 settembre: Via Repaci e traverse
- Martedì 29 settembre: Via Repaci e traverse
- Mercoledì 30 settembre: Via Repaci e traverse
- Giovedì 1 ottobre: Via Repaci e traverse
- Venerdì 2 ottobre: Via Repaci e traverse
- Sabato 3 ottobre: Via Repaci e traverse
- Lunedì 5 ottobre: Via De Amicis
- Martedì 6 ottobre: Via De Amicis
Squadra 1 (nuova)
- Mercoledì 23 settembre: Contrada Lacone
- Giovedì 24 settembre: Contrada Lacone
- Venerdì 25 settembre: Contrada Lacone
- Sabato 26 settembre: Contrada Arcavacata-Unical
- Lunedì 28 settembre: Contrada Arcavacata-Unical
- Martedì 29 settembre: Contrada Arcavacata-Unical
- Mercoledì 30 settembre: Contrada Arcavacata-Unical
- Giovedì 1 ottobre: Contrada Arcavacata-Unical
- Venerdì 2 ottobre: Contrada Arcavacata-Unical
- Sabato 3 ottobre: Contrada Arcavacata-Unical
- Lunedì 5 ottobre: Contrada Arcavacata-Unical
- Martedì 6 ottobre: Contrada Arcavacata-Unical
Squadra 2 (nuova)
- Mercoledì 23 settembre: Pulizia cigli marciapiedi
- Giovedì 24 settembre: Pulizia cigli marciapiedi
- Venerdì 25 settembre: Pulizia cigli marciapiedi Stefano
- Sabato 26 settembre: Pulizia cigli marciapiedi Stefano
- Lunedì 28 settembre: Pulizia cigli marciapiedi
- Martedì 29 settembre: Pulizia cigli marciapiedi
- Mercoledì 30 settembre: Pulizia cigli marciapiedi
- Giovedì 1 ottobre: Pulizia cigli marciapiedi
- Venerdì 2 ottobre: Pulizia cigli marciapiedi
- Sabato 3 ottobre: Pulizia cigli marciapiedi
- Lunedì 5 ottobre: Pulizia cigli marciapiedi
- Martedì 6 ottobre: Pulizia cigli marciapiedi
Squadra 3 (nuova)
- Mercoledì 23 settembre: Via Marconi e traverse
- Giovedì 24 settembre: Via Marconi e traverse
- Venerdì 25 settembre: Via Marconi e traverse
- Sabato 26 settembre: Via Marconi e traverse
- Lunedì 28 settembre: Via Marconi e traverse
- Martedì 29 settembre: Via Marconi e traverse
- Mercoledì 30 settembre: Via Marconi e traverse
- Giovedì 1 ottobre: Via Marconi e traverse
- Venerdì 2 ottobre: Via Marconi e traverse
- Sabato 3 ottobre: Via Marconi e traverse
- Lunedì 5 ottobre: Via Marconi e traverse
- Martedì 6 ottobre: Via Marconi e traverse
Squadra meccanizzata
Una squadra meccanizzata supporterà tutte le squadre su tutto il territorio. In particolare, sarà di supporto nella pulizia degli svincoli della SS 107.
Rattoppi stradali
Inoltre, sono previsti rattoppi stradali nelle seguenti zone:
- Via S. Umile da Bisignano;
- Prima traversa Santa Chiara;
- Contrada Pietà;
- SS 19bis, da Via Rossini alla rotonda di Via Don Minzoni.