L'iniziativa nasce dal basso, dall'entusiasmo e dalla passione di un gruppo di cittadine e cittadini uniti dall'amore per la poetica del cantautore con l'eskimo

Un appuntamento speciale e partecipativo dedicato alla grande canzone d'autore italiana prende vita nel cuore di Cosenza: domenica 27 settembre, a partire dalle ore 18, Piazza XI Settembre ospiterà la “Cantata Gucciniana – Questa domenica in settembre”. L'iniziativa nasce dal basso, dall'entusiasmo e dalla passione di un gruppo di cittadine e cittadini uniti dall'amore per la poetica di Francesco Guccini, con l'obiettivo di trasformare la piazza in un grande coro a cielo aperto. All'appuntamento prenderà parte l'Accademia Gucciniana di San Giovanni in Fiore insieme a diversi artisti e musicisti della scena locale, tra cui Aldo D'Orrico, Sasà Calabrese, Marcello Ciampa e Rosario Fuoco.

L'invito rivolto a tutta la cittadinanza è aperto e corale: “Porta la tua chitarra o un altro strumento!”. L'evento non sarà infatti un semplice concerto frontale, ma una vera e propria cantata collettiva e spontanea, in cui chiunque potrà unirsi portando con sé la propria chitarra, uno strumento musicale o anche solo la voglia di cantare insieme i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. L'evento è a ingresso libero e aperto a tutti.