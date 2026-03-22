Primo dato ufficiale della giornata: in Calabria ha votato il 9,49%, mentre in provincia di Cosenza l’affluenza si attesta al 9,74%. Picchi a Panettieri e Castrolibero, più bassa nei piccoli centri tirrenici e dell’alto

Alle 12 arrivano i primi numeri sull’affluenza per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere: in Calabria ha votato il 9,74% degli aventi diritto. Stesso dato anche per la provincia di Cosenza, dove risultano pervenute le rilevazioni da 882 sezioni su 882.

Nel Cosentino l’affluenza è molto disomogenea tra centri piccoli e medi. Il valore più alto, tra i comuni indicati, è Panettieri (18,01%), seguito da Castrolibero (14,92%) e Cellara (14,22%). Sopra quota 13% anche diversi centri dell’area urbana: Rende (13,57%) e Cosenza città (13,30%), oltre a Piane Crati (13,78%) e Marzi (13,17%).

Tra i comuni con percentuali più basse spiccano Aieta (4,47%), Sangineto (5,20%), Albidona (5,40%), Fiumefreddo Bruzio (5,46%) e Altomonte (5,51%). Su valori contenuti anche Cassano all’Ionio (6,49%), Cetraro (6,65%), Terranova da Sibari (6,32%) e Trebisacce (9,93%) poco sotto la doppia cifra.

L’aggiornamento delle 12 fotografa quindi una Calabria – e un Cosentino – ancora su un’affluenza iniziale sotto il 10%, con picchi più marcati soprattutto nell’area urbana e in alcuni piccoli centri. In Italia la percentuale arriva intorno al 15 per cento.