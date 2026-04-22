Via libera di Sorical e Asp dopo i controlli: revocata l’ordinanza del sindaco

Torna potabile l’acqua della fontanina del centro storico di Rende. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale dopo i controlli effettuati da Sorical e Asp, che hanno certificato la conformità dei valori.

Il via libera arriva a seguito delle verifiche eseguite nei giorni successivi all’ordinanza con cui, lo scorso 8 aprile, il sindaco Sandro Principe aveva sospeso l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili.

Le analisi condotte da Sorical il 14 aprile e dall’Asp il 21 aprile hanno infatti escluso criticità, riportando i parametri entro i limiti di legge.

Con il parere favorevole degli enti competenti, il sindaco ha quindi autorizzato nuovamente l’uso della fontanella situata nei pressi di piazza Mazzini, di fronte all’ufficio postale del centro storico. Cessato, dunque, l’allarme: l’acqua è tornata utilizzabile in sicurezza.