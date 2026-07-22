Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune.

Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro.

Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.

Di seguito l’elenco degli interventi iniziati il ventidue luglio e che riguarderanno il territorio comunale per le prossime due settimane:

Squadra 1

Mercoledì22 luglio: Via Repaci;

Giovedì 23 luglio: Via Repaci;

Venerdì 24 luglio: Via Crati;

Sabato 25 luglio: Via Crati;

Lunedì 27 luglio: Perco Robinson;

Martedì 28 luglio Perco Robinson;

Mercoledì 29 luglio: Parco Robinson;

Giovedì 30 luglio: Parco Robinson;

Venerdì 31 luglio: Roges vecchia;

Sabato 01 agosto: Roges vecchia;

Lunedì 03 agosto: Roges vecchia:

Martedì 04 agosto: Roges vecchia.

Squadra 2

Mercoledì 22 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Giovedì 23 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Venerdì 24 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Sabato 25 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Lunedì 27 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Martedì 28 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Mercoledì 29 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Giovedì 30 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Venerdì 31 luglio: via Principessa Mafalda di Savoia;

Sabato 01 agosto: via Principessa Mafalda di Savoia;

Lunedì 03 agosto: via Principessa Mafalda di Savoia;

Martedì 04 agosto: via Principessa Mafalda di Savoia.

Squadra 3

Mercoledì 22 luglio: contrada Piano Maio a completamento;

Giovedì 23 luglio: contrada Piano Maio a completamento;

Venerdì 24 luglio: contrada Piano Maio a completamento;

Sabato 25 luglio: contrada Failla;

Lunedì 27 luglio: contrada Failla;

Martedì 28 luglio: contrada Failla;

Mercoledì 29 luglio: contrada Saporito e strade secondarie;

Giovedì 30 luglio: contrada Saporito e strade secondarie;

Venerdì 31 luglio: contrada Saporito e strade secondarie;

Sabato 01 agosto: contrada Saporito e strade secondarie;

Lunedì 03 agosto: contrada Saporito e strade secondarie;

Martedì 04 agosto: contrada Saporito e strade secondarie.

Squadra 4

Mercoledì 22 luglio: viale Principe;

Giovedì 23 luglio: viale Principe;

Venerdì 24 luglio viale Principe;

Sabato 25 luglio: viale Principe;

Lunedì 27 luglio: viale Principe;

Martedì 28 luglio: viale Principe;

Mercoledì 29 luglio: viale Principe;

Giovedì 30 luglio: viale Principe;

Venerdì 31 luglio: viale Principe;

Sabato 01 agosto: viale Principe;

Lunedì 03 agosto: viale Principe;

Martedì 04 agosto: viale Principe.

Squadra 1 (nuova)

Mercoledì 22 luglio: contrada Commenda a completamento;

Giovedì 23 luglio: contrada Commenda a completamento;

Venerdì 24 luglio: contrada Commenda a completamento;

Sabato 25 luglio: via Mattia Preti e rotonde;

Lunedì 27 luglio: via Mattia Preti e rotonde;

Martedì 28 luglio: via Mattia Preti e rotonde;

Mercoledì 29 luglio: via Mattia Preti e rotonde;

Giovedì 30 luglio: via Jole Santelli a completamento;

Venerdì 31 luglio: via Jole Santelli a completamento;

Sabato 01 agosto: via Jole Santelli a completamento;

Lunedì 03 agosto: via Jole Santelli a completamento;

Martedì 04 agosto: via Jole Santelli a completamento.

Squadra 2 (nuova)

Mercoledì 22 luglio: via Edison;

Giovedì 23 luglio: via Galvani;

Venerdì 24 luglio: contrada Cancello Magdalone;

Sabato 25 luglio: contrada Cancello Magdalone;

Lunedì 27 luglio: contrada Cancello Magdalone;

Martedì 28 luglio: contrada Cancello Magdalone;

Mercoledì 29 luglio: via Verdi a completamento;

Giovedì 30 luglio: via Verdi a completamento;

Venerdì 31 luglio: via Verdi a completamento;

Sabato 01 agosto: traverse Viale Principe;

Lunedì 03 agosto: traverse Viale Principe;

Martedì 04 agosto: traverse Viale Principe.

Squadra 3 (nuova)

Mercoledì 22 luglio: via Marconi e traverse;

Giovedì 23 luglio: via Marconi e traverse;

Venerdì 24 luglio: via Marconi e traverse;

Sabato 25 luglio: contrada Piano Monello;

Lunedì 27 luglio: contrada Piano Monello;

Martedì 28 luglio: contrada Piano Monello;

Mercoledì 29 luglio: contrada Piano Monello;

Giovedì 30 luglio: contrada Piano Monello;

Venerdì 31 luglio: contrada Surdo a completamento;

Sabato 01 agosto: contrada Surdo a completamento;

Lunedì 03 agosto: contrada Surdo a completamento;

Martedì 04 agosto: contrada Surdo a completamento.

Una squadra meccanizzata supporterà tutte le squadre e girerà, comunque tutto il territorio comunale per altre attività specifiche e necessarie all’occorrenza. In particolare, saranno interessate: via della Piagentina e la zona Industriale di contrada Lecco.

Inoltre, sono previsti rattoppi stradali nelle zone seguenti: via Sinicura (da finire), contrada Frattini-San Biase, contrada Cucchiano, via Santa Maria, via Galilei, via Avogadro e via Majorana.