Al via la manutenzione stradale a Roges, scattano i limiti per il traffico delle auto. Li ha stabiliti, con l’Ordinanza 104 del 22 aprile, il Comandante della Polizia Locale Alfredo Ferraro. Questi limiti rispondono a due esigenze: garantire la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica e facilitare l’esecuzione dei lavori di bitumazione.

I divieti sono previsti per venerdì 24 aprile e lunedì 27 aprile dalle ore 7:00 al termine dei lavori e riguardano due arterie viarie: via Genova, dove sono previsti il divieto di transito delle auto (ad eccezione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso), il divieto di sosta - a pena di rimozione - su entrambi i lati della carreggiata, il limite di velocità massima a 20 km h nelle ore di apertura al traffico o, comunque, al di fuori degli orari dei lavori; via Kennedy, dove sono previsti il restringimento della carreggiata a partire dall’aiuola spartitraffico fino al numero civico 31e il medesimo limite di velocità stabilito per via Genova.