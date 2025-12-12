Si avvia alle battute finali l’edizione 2025 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, iniziata lo scorso 6 ottobre. Le operazioni censuarie, in corso nel Comune di Rende, riguardano un campione di famiglie e un campione di individui estratti direttamente da Istat sull’intero territorio comunale.

L’Amministrazione comunale ricorda che la partecipazione al Censimento costituisce un obbligo di legge, ma rappresenta anche un’importante opportunità per raccogliere dati fondamentali utili alla programmazione dei servizi pubblici, alle politiche sociali e allo sviluppo del territorio.

Le modalità di partecipazione nella fase finale

Nell’attuale fase conclusiva, il Censimento potrà essere effettuato in due modalità. I cittadini selezionati potranno essere contattati direttamente da un rilevatore incaricato dal Comune, oppure potranno recarsi autonomamente presso il Centro Comunale di Raccolta, situato all’interno del Municipio.

L’Ufficio Comunale del Censimento è composto da Catia Miceli, Stefano Carolei e Jacopo De Marte e resterà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 17, mentre il sabato sarà possibile accedere dalle 9 alle 13. Durante gli orari straordinari indicati, l’ingresso è consentito dalla porta della Polizia Locale, situata nella parte posteriore del Municipio.

I rilevatori incaricati dal Comune

Le attività di rilevazione sul territorio sono affidate a personale selezionato dal Comune. Le rilevatrici incaricate sono Sabrina, Maria Francesca, Dora Veronica, Antonella Francesca, Chiarina e Jessica, che contatteranno le famiglie e gli individui coinvolti per completare la raccolta dei dati.

Un adempimento fondamentale per la comunità

Il Censimento permanente rappresenta uno strumento essenziale per conoscere la realtà demografica e abitativa del territorio, consentendo alle istituzioni di pianificare interventi più efficaci e rispondenti ai bisogni della cittadinanza.

L’Amministrazione comunale di Rende invita pertanto i cittadini interessati a collaborare attivamente, contribuendo alla buona riuscita delle operazioni censuarie nella loro fase conclusiva.