Il Comune di Rende introduce importanti novità nel settore del trasporto pubblico non di linea. Nella seduta del 19 febbraio, la Giunta guidata da Sandro Principe ha approvato il nuovo regolamento per il rilascio delle licenze destinate a cinque taxi e a venti autovetture a noleggio con conducente (NCC).

L’obiettivo, spiegano dal Municipio, è quello di riorganizzare un comparto che interessa l’intera area urbana e che, negli ultimi anni, richiedeva un aggiornamento normativo. L'iniziativa porta anche la firma dell’assessore ai Trasporti Andrea Cuzzocrea, che ha sottolineato la necessità di ampliare l’offerta di mobilità, garantendo maggiore qualità del servizio e standard adeguati alla domanda crescente.

Parte dei nuovi mezzi sarà dotata di allestimenti specifici per persone con mobilità ridotta, così da assicurare un servizio accessibile e in linea con i principi di inclusione.

Il Comune annuncia che le procedure per il rilascio delle licenze saranno avviate a breve, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento approvato.