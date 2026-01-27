Prende ufficialmente avvio il nuovo programma di servizi destinato a 120 anziani non autosufficienti dell’Ambito Socio-Territoriale 2, con Rende in qualità di Comune capofila. L’iniziativa rientra nel sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR e punta a rafforzare l’assistenza sul territorio, sostenendo la permanenza nella propria abitazione o in soluzioni abitative condivise, come alternativa al ricovero in strutture residenziali.

L’avviso pubblico è stato diffuso lo scorso 26 gennaio sul sito istituzionale del Comune di Rende. L’intervento si fonda su un approccio integrato, che unisce servizi sociali e sociosanitari e che sarà calibrato sulle reali necessità di ciascun beneficiario attraverso un Piano Assistenziale Individuale (PAI). I piani potranno prevedere assistenza domiciliare integrata, servizi di teleassistenza, telesoccorso e telemedicina, piccoli interventi di adeguamento domotico non strutturale e il coordinamento della rete territoriale a supporto della domiciliarità.

Accanto ai servizi domiciliari è prevista la realizzazione di due gruppi appartamento nel Comune di Castiglione Cosentino, destinati complessivamente a sei beneficiari selezionati tra coloro che risulteranno idonei in graduatoria. Una misura pensata per offrire un ambiente condiviso, assistito e meno isolante, in linea con i modelli europei di residenzialità leggera.

Possono presentare domanda gli over 65 residenti nei Comuni dell’Ambito 2 – Rende, Cosenza, Montalto Uffugo, Acri e Rogliano – in condizione di non autosufficienza o disabilità grave e in possesso di un Isee sociosanitario valido. Le richieste vanno inoltrate entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Per i cittadini dell’Ambito di Rende, la procedura è esclusivamente telematica, tramite piattaforma dedicata accessibile con Spid, Carta d’identità elettronica o Cns.

La selezione avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto del livello di non autosufficienza, dell’età, della situazione economica e del contesto familiare.

Il bando completo, con requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Rende e su quelli dei Comuni partner dell’Ambito.