In campo anche due equipaggiamenti dei carabinieri. Le ispezioni hanno riguardato l’affollamento, la verifica della presenza degli strumenti di prevenzione incendi e il possesso delle autorizzazioni

Al via i controlli sui locali pubblici di Rende previsti dall’Ordine di Servizio emesso dal Sindaco Sandro Principe, l’8 gennaio. Una pattuglia della Polizia Locale di Rende, composta dai sottotenenti Gianluca Sarpa e Davide Caruso e dall’agente scelto Elia Pellegrino, ha svolto una serie di controlli a tappeto la sera di sabato 24 gennaio a Quattromiglia e a Commenda.

Durante le ispezioni, coordinate dal Comandante Alfredo Ferraro, gli operatori hanno irrogato una sanzione finanziaria a un locale in cui si svolgeva una festa, perché risultato privo di Scia adeguata. Le ispezioni, condotte con l’ausilio di due equipaggi dei Carabinieri della Compagnia di Rende, hanno riguardato elementi sensibili della sicurezza: affollamento dei locali, verifica della presenza degli strumenti di prevenzione incendi (estintori e uscite di emergenza) e il possesso delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza per le attività in corso. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e dureranno settimane e sono previsti in tutti i locali del territorio cittadino.