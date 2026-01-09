Principe ha firmato un’ordinanza con cui partiranno una serie di ispezioni per verificare, tra le altre cose, il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza e vie di fuga

Sicurezza notturna e non solo, contrasto e prevenzione degli incendi nei locali e tutela dell’incolumità pubblica. A questo scopo, il sindaco di Rende Sandro Principe, ha emesso l’8 gennaio un ordine di servizio relativo alla programmazione dei controlli straordinari di Polizia Amministrativa e Sicurezza presso locali pubblici.

Con quest’atto, l’Amministrazione comunale dà il via a un piano di controlli sistematici presso i locali di pubblico spettacolo, esercizi di somministrazione e circoli privati presenti sul territorio comunale. I controlli mirano alla verifica del rispetto dei titoli autorizzativi ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, personale assegnato al servizio dovrà verificare la sussistenza di alcuni requisiti importanti: la corrispondenza tra attività esercitata e titoli autorizzativi (Scia e Licenze); il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza e vie di fuga; la presenza e la validità della documentazione relativa alla prevenzione incendi. Per assicurare una maggiore efficacia a quest’attività, è prevista la collaborazione tra il Corpo di Polizia Locale di Rende e i Vigili del Fuoco.