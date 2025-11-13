Sezionamenti tecnici in corso sulla rete idrica per riequilibrare la distribuzione. Possibili disagi nelle prossime ore in varie aree della città
Proseguono gli interventi programmati sulla rete idrica di Rende, dove i tecnici Sorical stanno effettuando alcuni sezionamenti mirati per favorire un migliore riequilibrio della distribuzione dell’acqua nelle varie aree della città. Le operazioni, avviate nelle ultime ore, sono necessarie per garantire una gestione più efficiente del flusso idrico, soprattutto nelle zone che risentono maggiormente delle oscillazioni di pressione.
Le zone interessate dai disservizi
Durante le prossime ore potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee interruzioni del servizio nelle seguenti aree urbane:
- Via della Resistenza
- Via Silvio Pellico
- Via Bixio
- Mattia Preti
- Parco Lorenzon
- Via Bilotti
- Via Repaci
- Via Santa Rosa
- Via Santa Chiara
- Via Fratelli Bandiera
Si tratta di quartieri caratterizzati da una rete ramificata e da un’elevata richiesta idrica, nei quali i sezionamenti risultano necessari per evitare squilibri nella distribuzione.
Obiettivo: una rete più equilibrata
Gli interventi di Sorical rientrano in un piano più ampio di manutenzione e ottimizzazione dell’infrastruttura idrica cittadina. Le operazioni di sezionamento consentono infatti di isolare tratti di rete, monitorarne il comportamento e intervenire con maggiore precisione per migliorare la continuità del servizio.