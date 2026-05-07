Il Comandante della Polizia Locale, Alfredo Ferraro, ha stabilito dei limiti alla circolazione e alla sosta delle auto con l’Ordinanza 121 del 6 maggio

Proseguono i rifacimenti del fondo stradale e le bitumazioni a Rende. Dopo Roges, è la volta di Quattromiglia. Per conciliare lo svolgimento ordinato dei lavori con lo scorrimento del traffico e, ovviamente, con la sicurezza pubblica, il Comandante della Polizia Locale, Alfredo Ferraro, ha stabilito dei limiti alla circolazione e alla sosta delle auto con l’Ordinanza 121 del 6 maggio.

Questi limiti entrano in vigore a partire dalla mattina di oggi, 7 maggio, e durano due giorni. Dal 7 maggio, a partire dalle 5 del mattino fino al termine della bitumazione quotidiana è previsto il divieto assoluto di transito e di sosta su via Donizetti (Ponte sull’Emoli).

Domani, 8 maggio, sono previsti dei limiti su due zone, sempre a partire dalle 5 del mattino fino al termine della bitumazione. Innanzitutto su via Verdi, per la precisione nel tratto che inizia con l’intersezione tra via Cimarosa e via Donizzetti. In questo caso, sono previsti la restrizione alternata della carreggiata, il divieto assoluto di sosta e il limite massimo di velocità a 20 km orari, durante l’apertura al traffico e al di fuori degli orari di lavorazione.

Su via Volta, nel tratto compreso tra il ponte sull’Emoli e il civico 168 (subito dopo l’intersezione con via Galvani) sono previsti i seguenti limiti: restrizione alternata della carreggiata; divieto di sosta con rimozione forzata su corsia alternata in base all’andamento della bitumazione; velocità massima a 20 km orari, durante l’apertura al traffico e al di fuori degli orari di lavorazione.