VIDEO | Al centro dell’inchiesta il rilascio di documenti dietro pagamento di somme di denaro. Gli indagati sono accusati di favoreggiamento della permanenza illegale e falsità ideologica

Dalle prime ore del mattino oltre 150 agenti della Polizia di Stato sono impegnati nell’esecuzione di 93 provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’«Operazione Welcome».

I destinatari dei provvedimenti sono soggetti extracomunitari e cittadini italiani, gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a pubblico ufficiale per il rilascio di permessi di soggiorno, previo pagamento di somme di denaro.

La vasta operazione di polizia giudiziaria è coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dottor Domenico Guarascio, e ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

L’attività investigativa trae origine dai numerosi servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Crotone, dottor Renato Panvino.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti alle ore 11, nel corso di un incontro in Questura.

Gli indagati sono:

SINGH Kawaljit, indiano;

SINGH Surinder, indiano;

SINGH Vikram, indiano;

FIORELLO Francesca, di Isola Capo Rizzuto;

ZANGARI Giancarlo, di Isola Capo Rizzuto;

SINGH Surjit, indiano;

KUMAR RAJNEESH, indiano;

ROCCA Filomena, di Isola Capo Rizzuto;

ZAIGHAM ZAIGHAM, Pakistan;

PARVAIZ PARVAIZ, Pakistan;

HASAN KAMRUL, Bangladesh;

ILYAS SHAHID, Pakistan;

SAEED Usama, Pakistan;

HAFEEZ Ullah; Pakistan;

SINGH Gurpreet alias GOPI, India;

PULLANO Franca, di Isola Capo Rizzuto;

RAHMAN SAZIDUR, Bangladesh;

ISLAM MD ROKIFUL, Bangladesh;

HASSAN Waleed, Pakistan;

LOPRETE Nicola, di Isola Capo Rizzuto;

KUMAR AJAY, India;

HOSSIN MD NAZMUL, Bangladesh;

RAHMAN SHAH MIZANUR, Bangladesh;

LOPRETE Salvatore, di Isola Capo Rizzuto;

MIAH MOSHAHID, Bangladesh;

MIA ARIF, Bangladesh;

MUNAWARMUDASAR, Pakistan;

RUGGIERO Ornella, di Isola Capo Rizzuto;

QASIM ISRAR, Pakistan;

TALLARICO Luigi Mario, di Isola Capo Rizzuto;

MANISH Kumar, India;

MOLLAH ABU SAIF, Bangaldesh;

SINGH JAGJEET, India;

RANIERI Maria, di Isola Capo Rizzuto;

RASOOLAkhtar, Pakistan;

HOSSAIN AYUB, Bangladesh;

RISHI PAL RISHI PAL, India;

TALLARICO Francesco, di Isola Capo Rizzuto;

TUNZIL UR REHMAN, Pakistan;

ISLAM AZHARUL, Bangladesh;

ALI ZEESHAN, Pakistan;

RAZAMASOOD, Pakistan;

ASADUR RAHMAN ALBIR, Bangladesh;

SHER ALI’, Pakistan;

ISLAM AMINUL, classe ‘88, Bangladesh;

BIPUL MAMUNUR RAHMAN, Bangladesh;

ISLAM HAMIDUL, classe ‘94, Bangladesh;

MADURI Giuseppe, di Isola Capo Rizzuto;

DITTA PIRAN, Pakistan;

AALAM Toffik, India;

SERIO Luigi, di Isola Capo Rizzuto;

SAYAL SAGOR, Bangladesh;

MUNSHI MARUF, Bangladesh;

MD SYMON, Bangladesh;

HASAN JAHID, Bangladesh;

ROCCA Concettina, di Isola Capo Rizzuto;

HOSSAIN ZAKIR, Bangladesh;

BRUNO Antonio, di Isola Capo Rizzuto;

KUMAR NARENDER, India;

FAISAL IMRAN, Pakistan;

COSENTINO Domenico, di Isola Capo Rizzuto;

MIAH Foysol, Bagladesh;

AHMED MOHAMMAD BADUL, Bangladesh;

KHALASI MD MAHABUB, Bangladesh;

HOSSAIN IBRAHIM, Bangladesh;

COSENTINO Antonio, di Isola Capo Rizzuto;

MILON MD SHOHAG, Bangladesh;

MONDAL MANAB, India;

ROY BIKASH, India;

MALLICK DIPAK, India;

FARUK OMAR, Bangladesh;

ISLAM JAHIRUL, Bangladesh;

HOSSAIN MD, Bangladesh;

VITTIMBERGA FERRARO Giuseppe, di Isola Capo Rizzuto;

GUPTA DHARMINDER, India;

SANDHAR SIMRANJIT SING, India;

MARCHIO Serafino, di Isola Capo Rizzuto;

RAHMA MDMIJANOR, Bangladesh;

HOSSAIN SHAH PARAN, Bangladesh;

DEMECO Patrizia, di Isola Capo Rizzuto;

SINGH ARSHDEEP, India;

AZAM MUHAMMAD KAMRAN, Pakistan;

SINGH LAKHWINDER, India;

MORRONEGiulio, di Isola Capo Rizzuto;

ANIKET AMIKET, India;

KUMAR AJAY, India;

MORRONELuigi, di Isola Capo Rizzuto;

AMARPREET AMARPREET, India;

SHARMA Ankit, India;

GERACE Domenico, di Crotone;

SHEHATA ABANOUB Jamil, Egitto;

GERACE Maria Antonietta, di Crotone;

COLACCHIO Franca Maria, di Isola Capo Rizzuto.

