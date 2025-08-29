Dopo la pausa estiva di agosto, riprende l’isola pedonale di Via Paganini e Via Rossini, nel tratto compreso tra Via Paganini e Via Mascagni, ogni sabato dalle ore 20:30 alle ore 01:30. Una scelta fortemente voluta dall’amministrazione comunale, con la convinzione che Via Rossini debba essere il cuore vivo della città: un luogo sicuro e accogliente per le famiglie, un’opportunità concreta per il commercio locale, uno spazio di comunità dove ritrovarsi, passeggiare e vivere momenti di convivialità.

Non solo viabilità, ma una visione di città che porta benefici reali: più sicurezza, più salute, più ambiente pulito, più opportunità per le attività e più comunità. La ripresa dell’isola pedonale sarà accompagnata dal Rende Street Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Tuscolano, che porterà spettacoli e musica nel cuore di Via Rossini: 6 settembre – ore 22:00 – Menade 13 settembre – ore 22:00 – Pascal Slava Rende sceglie di guardare alle grandi città europee e di mettere al centro persone, famiglie e commercianti, restituendo energia e futuro al cuore della città.