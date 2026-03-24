Nuova location, più ampia e sicuramente meno dispersiva, per il mercato di Rende che da tempo trova “ospitalità” alle spalle del Metropolis in uno spazio dedicata ai veicoli in sosta. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha infatti approvato il nuovo “Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche nell’area mercatale comunale”: 14 i voti favorevoli, astenuti i consiglieri di opposizione. La novità principale è che la nuova ubicazione è prevista in via Parigi laddove, per intenderci, si svolge da anni l’Oktoberfest.

A portare all’attenzione del pubblico consesso l’atto, è stata l’assessore alle Attività Produttive Veronica Stellato che spiegato come «favorire l’attuazione di una rete commerciale su luoghi pubbliche renda possibile la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria». Il tutto rispetta la Direttiva Bolkestein del 2006 per garantire l’effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l’equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive.

Rende, aumentano gli stand al mercato

Significativo anche il numero dei posteggi, destinato a crescere in modo rilevante passando dagli attuali 43 a ben 212 stalli complessivi. Un ampliamento importante che punta a rafforzare l’offerta commerciale e a dare nuove opportunità agli operatori, ma che si inserisce anche in una visione più ampia legata alla pianificazione urbana. Il regolamento, infatti, pone particolare attenzione all’impatto territoriale e ambientale delle attività mercatali, con un focus su mobilità, traffico, inquinamento e sicurezza, elementi considerati centrali soprattutto in aree classificate a rischio come la fascia P2.

Il mercato avrà cadenza settimanale e continuerà a svolgersi nell’area individuata in via Parigi, secondo una precisa organizzazione degli spazi. I 212 posteggi previsti saranno distribuiti tra settore alimentare, attività varie, commercio dell’usato e altre attività legate ai prodotti tipici e all’artigianato, con una particolare attenzione anche all’inclusione, grazie alla previsione di spazi riservati a operatori con disabilità. La nuova disciplina regola anche la modalità di assegnazione degli stalli, che potranno essere concessi per un periodo di dieci anni, garantendo stabilità agli operatori.

Le autorizzazioni rilasciate consentiranno inoltre l’esercizio dell’attività anche in forma itinerante su tutto il territorio regionale e la partecipazione alle fiere nazionali. Un passaggio importante riguarda anche la gestione dei posteggi temporaneamente liberi. Gli spazi non occupati entro le ore 8 saranno assegnati giornalmente agli operatori presenti, secondo graduatorie basate sul numero di presenze maturate nel tempo, valorizzando così la continuità e la partecipazione degli ambulanti.