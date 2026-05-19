La direzione organizzativa dell’associazione culturale Novecento comunica che lo spettacolo “Amami da morire - anatomia di una relazione tossica” di e con Roberta Bruzzone, in programma per il 20 maggio al teatro Garden di Rende, è rinviato al 30 ottobre 2026.

Gli organizzatori precisano che il rinvio dello spettacolo è stato dettato dalla natura inderogabile di un inaspettato impegno professionale della Dottoressa Bruzzone. Si legge nella nota del direttore artistico Benedetto Castriota “Comprendiamo il disagio che questa comunicazione potrà arrecare e ci scusiamo sinceramente per ogni inconveniente che ne derivi. Per chi ha acquistato i biglietti sarà attivata una procedura di rimborso su ticketone.it”. Per maggiori dettagli si invita a contattare Ticketone e scrivere una mail all’indirizzo asscultnovecento@tiscali.it.