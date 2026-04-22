Non si placa il confronto sullo spostamento dell’area mercatale a Rende. Dopo le critiche sollevate dai sindacati degli ambulanti, l’assessore alle Attività produttive Veronica Stellato, a margine dell’evento du due giorni a Rende dedicato a Fellini, interviene ai nostri microfoni per chiarire la posizione dell’Amministrazione, ribadendo la bontà della scelta di trasferire il mercato da piazza Metropolis a via Parigi.

Le organizzazioni di categoria hanno parlato apertamente di un possibile “fallimento commerciale”, arrivando anche a minacciare lo spostamento degli operatori verso altri territori. Una presa di posizione netta, che fotografa il malcontento di una parte degli ambulanti.

Sa Stellato, però, arriva una risposta altrettanto chiara. «Difendiamo la nostra scelta perché crediamo che si tratti della migliore», ha spiegato Stellato, sottolineando il percorso partecipato che ha preceduto la decisione.

Al centro della scelta, secondo l’assessore, ci sono motivazioni organizzative e funzionali. «L’area mercatale è la collocazione naturale per questa attività, a differenza della precedente sistemazione che era inserita all’interno di un parcheggio e che comportava inevitabilmente maggiori criticità nella gestione degli spazi e nell’organizzazione del mercato».

La nuova sede, ha aggiunto, garantirebbe condizioni migliori sotto diversi aspetti: «La zona consente una viabilità interna più efficiente e spazi adeguati per il carico e scarico delle merci».

Il nodo resta però politico e sociale. Il confronto con gli operatori c’è stato, ma non ha modificato l’indirizzo dell’Amministrazione: «Abbiamo ascoltato e incontrato gli ambulanti, abbiamo sentito le loro ragioni, ma la nostra decisione resta quella».