Sono i primi dodici studenti del corso di Laurea in Farmacia dell'Università della Calabria ammessi, in base al merito accademico, alla nuova Specializzazione in Farmacia Digitale e Sanità Intelligente. Per questo il Comune di Rende ha voluto consegnare loro un attestato di partecipazione e di eccellenza nel corso di una cerimonia istituzionale.

Ad aprire l'iniziativa è stato il sindaco Sandro Principe, che ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dagli studenti.

«Sono felice di consegnarvi, a nome della Città che ho l'onore di rappresentare, un riconoscimento per il valore che avete dimostrato nel vostro percorso di studio e di crescita», ha dichiarato il primo cittadino.

Il nuovo percorso di specializzazione consentirà ai futuri farmacisti di integrare le competenze professionali tradizionali con le nuove tecnologie digitali, approfondendo in particolare l'impiego dell'intelligenza artificiale applicata ai servizi sanitari e all'attività farmaceutica.

«Voi siete il futuro della vostra professione, che cambia vertiginosamente a causa delle continue innovazioni e che inciderà sempre di più sulla sanità dei nostri territori. Vi esorto a studiare e a svolgere il vostro lavoro con un livello etico pari alla competenza che avete dimostrato finora», ha aggiunto Principe.

Gli attestati sono stati consegnati dal vicesindaco Fabio Liparoti ai dodici studenti – nove studentesse e tre studenti – alla presenza dell'assessore alle Attività produttive Veronica Stellato e del presidente del Consiglio comunale Francesco Adamo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la professoressa Roberta Cassano, docente associata del corso di Laurea in Farmacia e direttrice della Specializzazione in Farmacia Digitale e Sanità Intelligente, la presidente di Agifar Cosenza Mariafrancesca Gallo e il coordinatore del corso di Laurea in Farmacia dell'Unical, il professor Diego Sisci.

L'iniziativa ha rappresentato anche un momento di valorizzazione del nuovo percorso formativo, nato per preparare professionisti capaci di coniugare le competenze farmaceutiche con gli strumenti offerti dalla trasformazione digitale e dall'intelligenza artificiale applicata alla sanità.