Termine posticipato al 3 marzo. Mira ad assicurare una serie di servizi e strutture a domicilio per evitare il ricovero in strutture pubbliche o convenzionate (rsa e simili)

Anziani non autosufficienti: arriva una proroga del bando pubblicato il 26 gennaio che sposta il termine al 3 marzo 2026. Occorre ricordare che il bando, emanato il 26 gennaio 2026 (e che prevedeva la sua scadenza originaria il 16 febbraio) riguardava 120 anziani (nei cinque Ambiti di Cosenza, Rende, Montalto, Acri e Rogliano) non autosufficienti a cui si mira ad assicurare una serie di servizi e strutture a domicilio per evitarne il ricovero in strutture pubbliche o convenzionate (rsa e simili).

Scopo della proroga, ha spiegato Adele Sauro, Dirigente del Comune di Rende e Responsabile dell’Ufficio di piano, è favorire la più ampia partecipazione e diffusione dell'iniziativa, garantendo a tutti i potenziali beneficiari in possesso dei requisiti il tempo necessario per la presentazione delle istanze e la relativa documentazione. Per l’Ambito di Rende occorre presentare la domanda sulla piattaforma online specifica (https://ambitorende.portalesociale.maggioli.cloud/login) entro le 23,58 del 3 marzo 2026.