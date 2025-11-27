Dal confronto tra amministrazione e dirigenti scolastici nasce un piano condiviso per sensibilizzare gli studenti sul riciclo, il riuso creativo e la raccolta differenziata. In campo anche il Ri-Museum dell’Unical

La tutela dell’Ambiente è un’attività complessa che interessa più istituzioni. E, soprattutto, che richiede una sensibilità particolare dei responsabili degli enti coinvolti. Al riguardo, si è svolto il pomeriggio di mercoledì 26 novembre 2025 un incontro significativo tra i rappresentanti degli enti interessati.

Da un lato, tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e i loro collaboratori del territorio cittadino e, dall’altro, i responsabili del Comune: l’Assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea, Marinella Castiglione, Consigliere comunale con delega all’Istruzione, il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, Clelio Gelsomino e il Capogruppo di Rende Avanti, Consigliere Comunale con delega all’Università, Massimo La Deda.

Tema dell’incontro, la sensibilizzazione degli studenti ai temi del riciclo e del riuso creativo e della raccolta differenziata. Tra le proposte, avanzate da entrambe le parti, ci sono la possibilità di addobbare gli alberi di Natale con materiali riutilizzati, di organizzare seminari e workshop per i docenti e gli studenti delle scuole del territorio oppure di tentare competizioni tra classi e scolaresche nella raccolta differenziata di rifiuti “difficili”: ad esempio, quelli multimateriale (plastica, metallo e carta assieme). Questo particolare rapporto, culturale e civico allo stesso tempo, diventerà triangolare, dato anche l’interessamento dell’Università della Calabria, attraverso il coinvolgimento del Ri- Museum, diretto dalla dott.ssa Vittoria Carnevale. I dettagli di questa collaborazione promettente saranno definiti nel corso di un nuovo incontro.