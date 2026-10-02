La struttura, condivisa con l’Istituto Comprensivo Rende-Commenda, è stata completamente rinnovata. La dirigente Alisia Rosa Arturi ringrazia Provincia di Cosenza, uffici tecnici e impresa esecutrice

È iniziato con una novità importante l’anno scolastico al Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende. Studentesse e studenti possono infatti tornare a utilizzare la palestra dell’istituto, completamente ristrutturata e resa più sicura, moderna e funzionale.

A darne notizia è la stessa comunità scolastica, che ha voluto esprimere un ringraziamento alla Provincia di Cosenza, al presidente Biagio Antonio Faragalli, all’Ufficio Tecnico per l’Edilizia Scolastica, con gli ingegneri Giulia Morrone ed Emilio Iantorno, e alla ditta 3B Edil Solution di Cosenza che ha eseguito i lavori.

La palestra continua a essere utilizzata sia dal Liceo Pitagora sia dall’Istituto Comprensivo Rende-Commenda. Un elemento che, secondo la scuola, rende ancora più significativo l’intervento, perché la struttura viene gestita in un’ottica di condivisione e ottimizzazione degli spazi tra i due istituti.

La riqualificazione consente ora di mettere a disposizione degli studenti un ambiente più adeguato alle attività motorie e sportive.

Nella nota, la dirigente scolastica Alisia Rosa Arturi sottolinea come l’intervento rappresenti «un segnale di grande attenzione verso il diritto allo studio, lo sport e il benessere dei giovani del nostro territorio».

Il ringraziamento viene esteso, a nome della comunità scolastica, anche alle famiglie e agli studenti che potranno usufruire della nuova palestra già dall’inizio dell’anno scolastico.