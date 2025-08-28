Il Ministero della Salute ha diffuso in data 28 agosto 2025 un richiamo di alcuni prodotti a marchio Latteria Soligo sac, tutti mozzarelle destinate alla preparazione di pizza. La misura riguarda quattro referenze, ciascuna segnalata per rischio chimico, e invita i consumatori a non utilizzare il prodotto fino a ulteriori indicazioni.

Le mozzarelle interessate dal richiamo sono:

Mozzarella per pizza filone 1000 g

Mozzarella per pizza Filone CUBE 1000 g

Mozzarella per pizza Julienne 1500 g

Mozzarella per pizza Cubettata 2000 g

Le autorità sanitarie ricordano che gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di ritirare immediatamente dal mercato i prodotti non conformi e di informare la clientela sui rischi. Nel caso in cui le mozzarelle fossero già state vendute, gli esercizi commerciali devono provvedere al richiamo, informando i consumatori attraverso apposita comunicazione e cartellonistica nei punti vendita, oltre alla pubblicazione sul portale del Ministero della Salute.

Il richiamo è stato disposto a titolo precauzionale per garantire la sicurezza dei consumatori, sottolineando l’importanza di verificare la confezione prima del consumo.