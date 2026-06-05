«La memoria, a Cosenza, ha molta memoria». È da questa riflessione che parte l’intervento del consigliere comunale di Cosenza Francesco Turco sul riconoscimento pubblico da dedicare ad Antonello Antonante sollevato da Cosenza Channel.

Turco sottolinea come «l’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso abbia dimostrato in questi anni una particolare attenzione nel custodire e valorizzare il ricordo di personalità che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e civile della città».

«Numerose figure illustri – aggiunge il consigliere comunale – sono state ricordate attraverso intitolazioni di strade, piazze e luoghi pubblici, nonché mediante iniziative e riconoscimenti destinati a lasciare viva la testimonianza del loro impegno e del loro esempio». Tra i nomi citati da Turco anche quello di «Vincenzo Ziccarelli».

Entrando nel merito della vicenda legata ad Antonello Antonante, Turco precisa che «l’Amministrazione comunale ha già approvato la Delibera n.141 del 3 settembre 2025 per la relativa intitolazione, riconoscendone il valore umano, culturale e artistico per la città di Cosenza».

Il consigliere chiarisce però che «l’iter previsto dalla normativa vigente richiede specifiche autorizzazioni quando non siano trascorsi dieci anni dalla scomparsa della persona da commemorare».

«Il procedimento è stato regolarmente avviato – spiega ancora Turco – ma non ha ancora ottenuto il necessario parere favorevole della Prefettura». Per questo motivo, «è stata richiesta la prevista deroga, indispensabile per poter procedere all’intitolazione prima del decorso del termine ordinario».

«L’Amministrazione comunale – conclude Francesco Turco – continua pertanto a seguire con attenzione la pratica, nella consapevolezza dell’importanza che figure come Antonello Antonante rivestono nella storia culturale della città e nella convinzione che il loro ricordo meriti di essere adeguatamente onorato attraverso forme di riconoscimento pubbliche e durature».

Insomma non resta che attendere che la Prefettura sciolga i dubbi e dia il lasciapassare per l’intitolazione di una via ad Antonello Antonante, magari proprio prima del 6 luglio, anniversario della sua morte.