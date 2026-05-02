Da lunedì 4 maggio campagne informative e verifiche su rifiuti e decoro urbano: coinvolte attività commerciali e cittadini

Partirà lunedì 4 maggio da Roges un’azione mirata su decoro urbano e gestione dei rifiuti. Per venti giorni gli ispettori ambientali comunali di Rende Servizi, in collaborazione con Calabra Maceri e Servizi e sotto il coordinamento del Settore Territorio e Ambiente insieme alla Polizia Locale, saranno impegnati in attività di controllo e sensibilizzazione sul territorio.

L’intervento si concentra in particolare sulle attività commerciali, chiamate a rispettare con maggiore rigore il calendario di conferimento dei rifiuti. Al centro dell’attenzione soprattutto gli imballaggi, per i quali verranno verificate modalità e orari di smaltimento, spesso tra le criticità più frequenti nella gestione quotidiana.

Accanto ai controlli, spazio anche a una campagna di educazione civica rivolta ai cittadini. Gli ispettori richiameranno i proprietari di cani al rispetto delle norme sul decoro urbano, in particolare all’obbligo di raccolta delle deiezioni negli spazi pubblici.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato migliorare il livello di igiene e pulizia della zona, dall’altro rafforzare comportamenti corretti attraverso un’azione diretta sul territorio. Non solo sanzioni, quindi, ma anche informazione e presenza costante.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare attivamente, sottolineando come il risultato dipenda anche dalla responsabilità individuale. Roges diventa così il punto di partenza di un’azione che punta a incidere sulle abitudini quotidiane e sulla qualità dello spazio pubblico.