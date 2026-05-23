Parco Urbano e centro storico si trasformano in un laboratorio a cielo aperto con dibattiti, musica, mercatini e attività dedicate a tutte le età

Due giorni per riscoprire il legame con il verde, valorizzare il territorio e vivere all'insegna della sostenibilità. Il 23 e 24 maggio 2026, il Parco Urbano e il Centro storico, ospitano la prima attesissima edizione del Rogliano Green Fest, un festival aperto a tutti che promette di trasformare il fine settimana in un’esperienza unica tra amore per l’ambiente, creatività e relax.

Il Rogliano Green Fest debutta in questo mese primaverile di maggio, trasformando il Parco Urbano e Corso Umberto - nel cuore del centro storico di Rogliano - in un laboratorio a cielo aperto focalizzato sulla sostenibilità, sull'ecologia e sulla valorizzazione del territorio. Questo festival gratuito si propone di unire generazioni diverse attorno alla filosofia racchiusa nello slogan "La Biodiversità che diventa Arte", un invito a guardare le questioni dell'ecologia e dell'arte con occhi nuovi, attraverso la bellezza e la condivisione. Il ricchissimo programma spazia dagli approfondimenti culturali ai momenti di puro svago.

Durante le ore diurne, il Parco Urbano si struttura in un vero e proprio percorso sensoriale suddiviso in specifiche aree tematiche pensate per ogni tipo di pubblico, dove gli adulti possono aggiornarsi grazie ai dibattiti sul futuro ecologico locale dell'“Area Talk” o riflettere sulla sostenibilità sociale in un momento pensato per creare solidarietà e inclusione.

Parallelamente, l'ingegno e l'artigianato locale troveranno spazio tra mercatini tematici, esposizioni artistiche ispirate alla natura e laboratori creativi ad accesso limitato che, a differenza del resto del festival, richiedono una pre-registrazione obbligatoria per via dei posti contingentati. Mentre i bambini si divertiranno nell'area a loro interamente dedicata tra giochi e attività mirate, i più grandi potranno rigenerarsi nella splendida cornice del parco o assaporare le prelibatezze enogastronomiche a chilometro zero proposte nell'area ristoro.

Se le giornate sono dedicate alle attività nel verde del Parco, al calar del sole, l'energia dell'evento si sposta tra i suggestivi vicoli e gli scorci d'altri tempi del centro storico, dove i riflettori danno vita ad una serata magica animata da momenti di musica e convivialità, offrendo a chiunque lo desideri due giornate rigeneranti per respirare aria pulita e piantare, insieme, il seme di un futuro più sostenibile.