La protesta per la mancanza d’acqua al Polo Liceale di Rossano coinvolge anche gli studenti del Liceo Classico. Dopo settimane di difficoltà, i ragazzi hanno deciso di unirsi al sit-in organizzato per domani mattina davanti all’istituto di via De Florio, che ospita anche il Liceo Artistico e altri indirizzi superiori.

L’emergenza idrica va avanti da circa due mesi e sta mettendo a dura prova la normale attività didattica. L’acqua arriva ogni mattina con un’autobotte, ma nel giro di poche ore finisce, lasciando l’edificio senza approvvigionamento per il resto della giornata. Gli studenti denunciano una situazione ormai insostenibile: nonostante le segnalazioni e le comunicazioni inviate dal dirigente scolastico al Comune, non è ancora arrivata una risposta concreta. Le condizioni igieniche sono precarie e il personale ATA è costretto a lavorare in difficoltà.

La manifestazione di domani nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e sollecitare interventi immediati per ristabilire un servizio essenziale. Gli studenti chiedono di poter tornare a scuola in condizioni dignitose, dopo settimane di disagi che stanno compromettendo il diritto allo studio.