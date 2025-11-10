Da martedì 11 novembre la sede sarà in via San Martino (Ex Mattatoio). Nessuna variazione per Corigliano

Cambio di sede temporaneo per gli Uffici dei Servizi Sociali di Rossano, che a partire da martedì 11 novembre 2025 saranno trasferiti provvisoriamente da Palazzo San Bernardino a via San Martino (Ex Mattatoio), nel centro storico di Rossano.

La comunicazione riguarda in particolare i cittadini interessati all’Avviso Pubblico “Carta Dedicata a Te 2025”, misura nazionale di sostegno economico rivolta alle famiglie in difficoltà.

Dove ritirare il codice univoco della carta

I cittadini ammessi alla misura che devono ritirare il codice univoco identificativo della carta dovranno recarsi presso la nuova sede di via San Martino (Ex Mattatoio), nei consueti giorni e orari di apertura al pubblico. Il trasferimento, come precisa il Comune, ha carattere provvisorio e rientra in una più ampia riorganizzazione logistica dei servizi.

Corigliano: nessuna variazione

Resta invece invariata la sede di ritiro per i cittadini di località Corigliano, che potranno continuare a rivolgersi al Palazzo Garopoli, in via Barnaba Abenante n. 35, nel centro storico. Tutti i servizi, assicurano dagli uffici comunali, continueranno a essere garantiti senza interruzioni né modifiche operative.