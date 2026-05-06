In Provincia confronto tra enti e Anas sulla sicurezza dell’incrocio tra Paola e Fuscaldo. Bruno e Middea: ora accelerare su iter e interventi

Si muove qualcosa sul fronte della rotatoria tra la statale 18 e la strada provinciale 40, uno dei nodi viari più delicati del Tirreno cosentino. Presso la Sala Giunta della Provincia di Cosenza si è svolto un Tavolo Tecnico Interistituzionale dedicato proprio alla sicurezza dell’intersezione, da tempo al centro dell’attenzione per le criticità legate alla circolazione stradale e per i rischi che continuano a gravare su automobilisti e residenti.

L’incontro segna l’avvio di un confronto operativo tra Provincia, Comuni e Anas, su una questione che da anni viene indicata come prioritaria per la mobilità dell’area. A esprimere soddisfazione per l’esito del tavolo sono stati il consigliere provinciale Caterina Bruno e il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, che hanno sottolineato il valore dell’apertura di un’interlocuzione istituzionale concreta su un punto ritenuto strategico e particolarmente pericoloso.

Un incrocio critico per la viabilità del territorio

Il nodo tra SS 18 e SP 40 viene descritto come un punto nevralgico della viabilità locale, un’intersezione che da tempo richiede un intervento strutturale capace di migliorare la gestione dei flussi di traffico e ridurre i fattori di rischio. La realizzazione di una rotatoria è considerata da anni la soluzione più attesa per mettere in sicurezza l’area e garantire una circolazione più ordinata su un’arteria strategica per l’intera fascia tirrenica cosentina.

Il tavolo tecnico ospitato dalla Provincia rappresenta dunque un primo passaggio istituzionale verso un percorso che, nelle intenzioni degli amministratori coinvolti, dovrà ora tradursi in tempi più rapidi sul piano tecnico e amministrativo.

Caterina Bruno: «Ora serve determinazione»

Nel suo intervento, il consigliere provinciale Caterina Bruno ha evidenziato la necessità di proseguire senza rallentamenti lungo il percorso avviato, ringraziando in primo luogo il presidente della Provincia Biagio Faragalli per il ruolo di coordinamento svolto insieme al segretario generale, ai dirigenti dell’ente e alla Polizia provinciale.

«Ringrazio il nostro Presidente Biagio Faragalli per l’ottimo ruolo di coordinamento che sta garantendo, unitamente al segretario generale, ai dirigenti ed alla Polizia Provinciale», ha dichiarato. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla collega consigliere provinciale Gabriella Luciani, definita sempre presente e pronta a sostenere iniziative utili al miglioramento dei territori.

Bruno ha poi richiamato il ruolo decisivo dei Comuni coinvolti, mettendo l’accento sul contributo delle amministrazioni di Paola e Fuscaldo e sul sostegno delle rispettive polizie locali. «L’impegno da parte dei Comuni di Paola e di Fuscaldo, nelle persone dei sindaci Roberto Perrotta e Giacomo Middea, risulta fondamentale al fine di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati», ha affermato.

Il senso politico del suo intervento è chiaro: l’unità istituzionale può diventare l’elemento che rende più forte il percorso verso un’opera ritenuta ormai indispensabile. «Il loro costante supporto, così come quello delle rispettive Polizie locali, rappresenta un forte messaggio di unità e di concretezza che agevola indubbiamente il percorso e l’iniziativa che stiamo portando avanti, insieme, per la realizzazione di una rotatoria di cui si sente la necessità, soprattutto per garantire la sicurezza in un punto abbastanza critico e non privo di pericoli», ha aggiunto Caterina Bruno.

Middea: «Opera che non può più attendere»

Sulla stessa linea il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, che ha ribadito quanto la realizzazione dell’intervento sia considerata urgente per il territorio. Secondo il primo cittadino, la futura rotatoria permetterebbe di migliorare in modo concreto la gestione del traffico, diminuire i punti di pericolo e innalzare i livelli di sicurezza sia per chi attraversa quotidianamente quell’incrocio sia per chi vive nelle zone limitrofe.

«L’intervento in questione consentirebbe di migliorare la gestione dei flussi di traffico, di diminuire i punti di pericolo e di incrementare i livelli di sicurezza per gli automobilisti e per i residenti», ha sottolineato Middea.

Il sindaco ha poi evidenziato la piena sintonia con il collega di Paola Roberto Perrotta, leggendo il tavolo avviato come il segno di una volontà comune di accelerare le procedure. «La nostra Amministrazione comunale, in piena sintonia con il collega Roberto Perrotta e la Città di Paola, è convinta che il confronto istituzionale avviato ben rappresenti la volontà comune di accelerare l’iter tecnico-amministrativo, oltre a mantenere alta l’attenzione su un’arteria strategica per la mobilità dell’area tirrenica cosentina», ha affermato.

Il passaggio finale del suo intervento è una richiesta netta rivolta a Provincia e Anas. «Confidiamo molto nella Provincia di Cosenza e nell’Anas per la realizzazione di questa opera, che non può più attendere e che i cittadini ci chiedono da ormai troppi anni», ha detto Middea, cogliendo anche l’occasione per ringraziare il presidente Faragalli per l’impegno messo in campo.