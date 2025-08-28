Appuntamento venerdì 29 agosto a partire dalle ore 19, la serata proseguirà con musica e altre attrazioni
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 12ª edizione della Festa Campari, organizzata dal Bar Tabacchi La Villetta di Francesco e Nando Panza, a Motta di Rovito. Una serata all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.
Si comincia alle 19:00 con un ricco aperitivo incorniciato dalle prelibatezze della Locanda degli Antichi Sapori ed accompagnato dai formaggi selezionati del caseificio Magna Sila. A seguire, la festa entra nel vivo con il DJ Set e la coinvolgente performance di Davide Avallone, il tutto accompagnato dal sound curato da LP Service di Salvatore Loprieno.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento. Vi aspettiamo numerosi! E ricordate: chi arriva ultimo… paga da bere!