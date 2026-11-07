L'impatto tra i due veicoli questa mattina ha paralizzato la viabilità lungo il tracciato tirrenico. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine per i soccorsi e i rilievi
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La foto dell'incidente tratta dalla pagina Fb Meteolino Fanpage
Un brutto incidente è avvenuto questa mattina sulla SS 107, lungo l'arteria che collega Cosenza al versante tirrenico di Paola. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura, provocando il blocco totale della circolazione veicolare nel tratto interessato.
I primi riscontri confermano la presenza di almeno una persona ferita, soccorsa tempestivamente dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Gli agenti della Polizia stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, sulla quale può avere influito la nebbia, e gestire la viabilità compromessa dalla posizione dei veicoli coinvolti.