Qualche giorno fa, abbiamo dato spazio alle lamentele dei cittadini di San Marco Argentano, esasperati dalla prolungata chiusura dell'ufficio postale di località Scalo, rimasto chiuso in seguito all'evento criminoso consumato nella notte del 31 dicembre 2025. Il Comune di san Marco Argentano, come scritto nel nostro articolo, aveva deciso di presentare una diffida formale indirizzata alla Macro Area Sud, alla filiale di Cosenza e al responsabile delle relazioni istituzionali di Roma per chiedere l'immediato avvio dei lavori di ripristino e la riattivazione dell'importante presidio entro il 15 giugno 2026.

Stamattina, arriva la replica di Poste Italiane, che nella mail inviata alla redazione di Cosenza Channel fa sapere: «Con riferimento all’articolo “Ufficio postale di San Marco Argentano Scalo chiuso da mesi, il Comune diffida Poste” del 15 aprile, l’Azienda comunica che, l’avvio dei lavori per il ripristino dell’ufficio postale dello Scalo, colpito da un attacco con esplosivo che ha distrutto l’ATM e provocato importanti danni strutturali, è previsto per il prossimo 21 aprile. Poste Italiane, si scusa per eventuali disagi e ricorda che per tutta la durata dell’intervento i cittadini potranno continuare a rivolgersi all’altro ufficio postale presente nel Comune di San Marco Argentano, ubicato in via XX Settembre, dove è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12,35, uno sportello dedicato ai soli clienti dello Scalo». Quindi, una buona notizia per San Marco Argentano, i cui cittadini potranno tornare a usufruire di un servizio tanto importante.