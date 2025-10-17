Confermato lo spostamento nei locali ristrutturati dell’ex Ginecologia. Tre stanze restano riservate all’AFT pubblica. Comune e ASP garantiscono: «Qualità e accessibilità al centro»

Novità in arrivo per la sanità territoriale. Nei prossimi giorni il Poliambulatorio del CAPT di San Marco Argentano sarà trasferito al primo piano del Presidio sanitario “Pasteur”, nei locali un tempo destinati al reparto di Ginecologia e Ostetricia. Gli ambienti sono stati ristrutturati e adeguati con l’obiettivo di ospitare la nascente AFT pubblica (Aggregazione Funzionale Territoriale).

La notizia è stata confermata dal direttore del Distretto Esaro-Pollino, Francesco Di Leone, e dal direttore dell’UOC Cure Primarie, Silvano La Bruna, che hanno spiegato come lo spostamento punti a garantire un servizio più funzionale e vicino ai bisogni dei cittadini.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco e con l’assessore alla Sanità Giuseppina Occhiuzzi in prima linea, ha ribadito il proprio sostegno al progetto: «L’AFT pubblica rappresenta una struttura indispensabile – è stato sottolineato – soprattutto in vista del completamento dei lavori dell’ospedale di comunità e del suo prossimo avvio».

Uno dei nodi principali resta l’adesione dei medici di Medicina Generale, tema su cui i vertici sanitari hanno garantito il massimo impegno nel sensibilizzare e incentivare i professionisti del territorio. «Il Poliambulatorio – hanno spiegato Di Leone e La Bruna – non occuperà tutti gli spazi ristrutturati: tre locali resteranno riservati proprio all’AFT pubblica, così da favorire il suo sviluppo».

Secondo i due direttori, la vicinanza fisica tra Poliambulatorio e AFT permetterà ai cittadini di beneficiare di un percorso sanitario più integrato, riducendo disagi e tempi di attesa.

Il Comune ha annunciato che continuerà a vigilare «con attenzione e costanza» sull’attuazione degli impegni presi, per garantire ai cittadini di San Marco Argentano e del comprensorio una sanità pubblica efficiente, accessibile e di qualità.