Grazie alla sinergia tra il Maresciallo della Polizia Locale Biagio Barletta e il Comando dei Carabinieri Nucleo Forestale è stato individuato e denunciato all'Autorità Giudiziaria

Grazie alla sinergia tra il Maresciallo della Polizia Locale Biagio Barletta e il Comando dei Carabinieri Nucleo Forestale è stato individuato e denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile del recente episodio di abbandono di rifiuti all'interno del territorio del Comune di San Pietro in Guarano. Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dell’autore dell’abbandono attraverso i sistemi di video sorveglianza comunale. Sono state visionate in remoto le riprese delle telecamere installate in alcuni punti nevralgici del territorio, risalendo così al responsabile del gesto.

L’uomo durante la notte aveva abbandonato ai bordi di una strada comunale tre sacchi di polipropilene di grandi dimensioni, utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di materiali difformi identificati come rifiuti. Questa volta il presidio del territorio ha permesso di contrastare il fenomeno del degrado urbano e arginare i rischi dell’inquinamento ambientale. La piaga dei rifiuti abbandonati è ancora oggi una drammatica realtà per il Comune di San Pietro in Guarano, anche per l’estensione del suo territorio, che copre un’area di 48 km2.

Questa volta però l’autore del vile gesto oltre ad essere stato denunciato è stato costretto a bonificare a sue spese lo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Nonostante le esigue risorse a disposizione degli Enti Locali, il Comune di San Pietro in Guarano nel 2025 è riuscito ad arrivare ha una percentuale del 75% nell’attuazione della raccolta differenziata, compiendo un importante sforzo allo scopo tutelare e salvaguardare l’ambiente. Ma è importante ricordare che la cura e il benessere dei cittadini non può prescindere dalla loro volontà di prendersi cura della casa comune, evitando pericolose d illecite scorciatoie per non farsi carico correttamente dello smaltimento di materiali pericolosi e inquinanti.