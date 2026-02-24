Un evidente cedimento del terreno, con accumuli di fango e detriti, hanno invaso l’area in una situazione che poteva trasformarsi in tragedia

Nei giorni scorsi una frana ha interessato la frazione Macellara del comune di San Sosti, riportando ancora una volta alla luce una problematica che i cittadini denunciano da anni. Le immagini parlano da sole: un evidente cedimento del terreno, accumuli di fango e detriti che hanno invaso l’area e una situazione che poteva trasformarsi in tragedia. Non si tratta di un evento imprevedibile o straordinario. I residenti segnalano da tempo la pericolosità di alcuni punti già in passato interessati da movimenti franosi e cedimenti strutturali.

«Eppure nulla è stato fatto – evidenzia Marika Petrone di Gioventù Nazionale -. Nessun intervento strutturale. Nessuna messa in sicurezza definitiva. Nessuna programmazione seria per prevenire ciò che, puntualmente, si è verificato. Come movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale Provincia di Cosenza esprimiamo la nostra piena solidarietà ai cittadini della frazione Macellara, che ancora una volta si trovano a fare i conti con l’insicurezza e con l’assenza di risposte concrete».

«Chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione comunale di chiarire pubblicamente quali interventi siano stati programmati negli ultimi anni per la messa in sicurezza dell’area, se siano stati richiesti fondi regionali o statali per la mitigazione del rischio idrogeologico e quali misure urgenti intendano adottare adesso. Non è accettabile che si intervenga solo dopo l’emergenza. La prevenzione non è un’opzione, è un dovere amministrativo».

«Annunciamo inoltre che ci confronteremo con la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza per eventuali richieste di intervento e per comprendere quali strumenti possano essere attivati per garantire ciò che il Comune, fino ad oggi, non è riuscito a garantire: sicurezza e programmazione. San Sosti non può essere lasciata nell’abbandono – conclude Petrone -. Le frazioni non sono territori di serie B. La sicurezza dei cittadini non può dipendere dal caso o dalla fortuna. È il momento delle responsabilità».