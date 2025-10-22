Il sindaco Davide Bufano ha firmato l’ordinanza n. 26 del 22 ottobre 2025 con la quale dispone la chiusura temporanea della scuola secondaria di primo grado nella frazione Ioggi per la giornata di giovedì 23 ottobre.

La decisione si è resa necessaria a seguito del prolungamento dei lavori di riparazione della rete idrica nel territorio di San Marco Argentano, che hanno comportato la sospensione del servizio di erogazione dell’acqua e la conseguente impossibilità di utilizzo dei servizi igienici all’interno dell’edificio scolastico.

Il provvedimento – si legge nel testo dell’ordinanza – è stato adottato per motivi igienico-sanitari e resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità del servizio.

L’atto richiama l’articolo 50 e l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che attribuiscono al sindaco la facoltà di intervenire in caso di emergenze che incidono sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei cittadini.