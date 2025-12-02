Le celebrazioni in onore di Santa Lucia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cosentina, si svolgeranno quest’anno in Cattedrale. La decisione, annunciata congiuntamente dal Sindaco Franz Caruso e dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons. Giovanni Checchinato, rappresenta una variazione significativa rispetto alla tradizione, ma si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza e tutelare la pubblica incolumità.

La scelta è maturata a seguito delle verifiche tecniche condotte dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che hanno certificato la pericolosità di una palazzina privata situata proprio di fronte all’ingresso della storica Chiesa di Santa Lucia, nel cuore del centro storico. Una condizione che, come evidenziato anche dal settore comunale di Protezione Civile, espone i fedeli a un rischio non compatibile con la gestione di un evento così partecipato. Da qui la decisione di trasferire tutte le celebrazioni liturgiche e devozionali del 13 dicembre nella Cattedrale, luogo sicuro e adeguato ad accogliere il grande afflusso di pellegrini.

Monsignor Checchinato ha espresso il dispiacere per lo spostamento, sottolineando però il valore prioritario della prudenza: «La devozione a Santa Lucia è un faro per la nostra comunità. Sebbene rattristati per non poter celebrare nel luogo della tradizione, la tutela della vita di ogni fedele è un dovere primario. La Santa ci invita a guardare la luce e la luce ci indica la strada più sicura. La Cattedrale è la casa madre di tutti, e lì potremo onorare al meglio la nostra Patrona della vista in perfetta sicurezza».

Il Sindaco Caruso ha ringraziato l’Arcivescovo per la collaborazione immediata e responsabile: «L’incolumità pubblica non ammette compromessi. I lavori di messa in sicurezza dell’area di Santa Lucia sono già in fase di pianificazione. Nel frattempo invito tutti i cosentini a partecipare con lo stesso fervore di sempre alle celebrazioni, che la Cattedrale saprà accogliere nel suo abbraccio».

Il programma della festa rimarrà sostanzialmente invariato, ma sarà interamente ospitato negli spazi della Cattedrale, che resterà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20. L’immagine di Santa Lucia resterà esposta fino al 15 dicembre, offrendo ai fedeli la possibilità di un pellegrinaggio in condizioni pienamente sicure.