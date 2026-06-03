La scomparsa di Santino Garofalo suscita profondo cordoglio nel mondo politico e istituzionale cosentino. A ricordarne il percorso umano, politico e professionale è il coordinamento provinciale di Noi Moderati della provincia di Cosenza, che esprime vicinanza alla famiglia e sottolinea il valore di una figura legata alla tradizione del cattolicesimo democratico e del centrismo calabrese.

In una nota firmata dall’onorevole Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Noi Moderati, da Franco Pichierri, presidente provinciale, e da Marco Tarsitano, vice coordinatore provinciale, viene rivolto un messaggio di partecipazione al dolore dei familiari e di quanti hanno conosciuto e stimato Garofalo.

Il ricordo politico di Santino Garofalo

«Con profondo dolore e sincera commozione esprimiamo la più sentita vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia di Santino Garofalo», scrivono i rappresentanti provinciali di Noi Moderati.

Garofalo viene ricordato come «un esempio luminoso di impegno politico costante e coerente, vissuto con passione per una vita intera». Un percorso maturato dentro i valori della Democrazia Cristiana e del mondo centrista calabrese, nel quale aveva ricoperto anche il ruolo di segretario provinciale del CDU.

Secondo Noi Moderati, Garofalo ha incarnato con integrità «moderazione e senso del dialogo», mantenendo vivi quei principi del cattolicesimo democratico che pongono al centro il servizio alla comunità e il bene comune.

L’impegno nella sanità cosentina

Nel ricordo del coordinamento provinciale viene evidenziato anche il contributo professionale di Santino Garofalo nel settore sanitario della provincia di Cosenza. In particolare, viene richiamato il suo ruolo di direttore sanitario dell’INRCA e dell’Asl n. 2 di Castrovillari.

«Ci ha sempre colpito la sua capacità di unire competenza e umanità», si legge nella nota. «Particolarmente significativo è stato il suo impegno nel settore della sanità in provincia di Cosenza: come direttore sanitario dell’INRCA e dell’Asl n. 2 di Castrovillari ha lavorato con dedizione per migliorare i servizi sanitari, rafforzare le strutture territoriali e garantire una sanità più vicina alle esigenze reali delle persone».

Un impegno che, secondo Noi Moderati, ha lasciato un segno concreto nella comunità, contribuendo al rafforzamento dei servizi e alla costruzione di una sanità più attenta ai bisogni dei cittadini.

«Il suo esempio resta una guida»

Il messaggio di cordoglio sottolinea il vuoto lasciato dalla scomparsa di Garofalo, ma anche l’eredità civile e politica di una figura considerata punto di riferimento per più generazioni.

«In questo momento di tristezza, sentiamo il dovere di ricordare Santino non solo come figura politica, ma come uomo di valori che ha saputo essere punto di riferimento per intere generazioni», affermano Riccardo Rosa, Franco Pichierri e Marco Tarsitano.

Per Noi Moderati, la sua storia resta legata a una tradizione popolare e centrista fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sul servizio. «La sua scomparsa lascia un vuoto, ma il suo esempio resta una guida per chi porta avanti quella stessa tradizione popolare e centrista».

Ai figli, ai parenti e a tutti coloro che lo hanno amato e stimato, il coordinamento provinciale rinnova «il più affettuoso abbraccio di solidarietà e vicinanza», unendo al cordoglio anche le preghiere e il pensiero dell’intera comunità di Noi Moderati della provincia di Cosenza.