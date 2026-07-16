Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Cosenza per l'anno scolastico 2026-2027, rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Le famiglie interessate dovranno presentare l'apposita domanda utilizzando il modello disponibile nella home page del sito istituzionale del Comune. L'istanza potrà essere compilata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Alla richiesta dovranno essere allegati la copia di un documento di identità del richiedente e l'attestazione ISEE in corso di validità, con scadenza al 31 dicembre 2026, necessaria per determinare la tariffa in base alla fascia di reddito. La presentazione dell'ISEE non è obbligatoria, ma in sua assenza sarà applicata la tariffa massima prevista dal regolamento comunale.

Le domande potranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cosenza.it oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizio Trasporto Scolastico, con sede in Piazza dei Bruzi. Fino al 31 agosto gli uffici riceveranno il pubblico nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 13.00. Dal 1° settembre, invece, il ricevimento sarà effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì, sempre nella fascia oraria 8.30-13.00.

L'Amministrazione comunale invita infine le famiglie a presentare la domanda con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, così da consentire agli uffici di organizzare il servizio e garantirne l'attivazione sin dai primi giorni di lezione.