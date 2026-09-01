«Abbiamo deciso un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l'obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico». Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha illustrato un nuovo intervento rivolto alle scuole italiane.

L’intervento del ministero

«Questo intervento – ha aggiunto il ministro – si inserisce nell'impegno del Ministero per sostenere concretamente le scuole e accompagnarle nell'affrontare le esigenze legate alla qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche».

Accanto al contributo appena annunciato, il ministero sta inoltre lavorando a un piano più ampio per l’efficientamento energetico delle scuole, con l’intenzione di intervenire in maniera strutturale anche sul fronte dei consumi e della qualità degli edifici.

L’appello agli enti locali

Valditara si aspetta anche un contributo da parte di Comuni, Province e Città metropolitane per completare gli interventi necessari negli istituti: «Ci aspettiamo, inoltre, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, facciano la loro parte contribuendo agli interventi necessari nelle scuole».

Il ministro ha infine rivendicato l’impegno assunto in precedenza dal governo sul tema: «L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto».