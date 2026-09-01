Massimo Zilli lascia il Cosenza e passa allo Spezia. Il club ligure ha chiuso l’accordo con la società rossoblù nelle battute conclusive del calciomercato, assicurandosi l’attaccante classe 2002 dopo un serrato confronto con il Ravenna.

Decisivo l’ultimo affondo dello Spezia, arrivato dopo che la formazione romagnola aveva operato il sorpasso nel primo pomeriggio. Il Ravenna si era inserito nella corsa al centravanti in seguito alla frenata registrata nella prima parte della trattativa tra il Cosenza e i liguri.

Lo Spezia supera il Ravenna

Quando l’operazione sembrava indirizzata verso il Ravenna, lo Spezia è tornato con decisione sul calciatore e ha raggiunto l’intesa con il Cosenza. Zilli approda così nella squadra allenata da Marco Turati, completando il trasferimento dopo una giornata caratterizzata da continui cambiamenti di scenario.

Per il Cosenza si chiude un’altra operazione in uscita, mentre l’attaccante proseguirà la propria carriera in Liguria. La formula e gli ulteriori dettagli dell’accordo non sono stati indicati.

Zilli ritrova Florenzi e Mazzocchi

Allo Spezia Zilli ritroverà Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi, già trasferitisi dal Cosenza al club ligure durante la sessione estiva. La squadra di Turati accoglie così un altro calciatore proveniente dal gruppo rossoblù.

Il centravanti è reduce dall’esperienza in prestito al Frosinone, conclusa con la promozione della formazione laziale in Serie A. Zilli ha partecipato alla cavalcata della squadra allenata dall’ex tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini.