Un nuovo capitolo nel calcio femminile nazionale attende Chiara Tiesi, giovane calciatrice originaria di San Marco Argentano. La classe 2010 ha firmato con il Frosinone Calcio Femminile un accordo valido fino al 30 giugno 2027.

Il trasferimento porta Tiesi in una società impegnata nel campionato di Serie B femminile. Per il Frosinone sarà la seconda stagione consecutiva nella categoria, come riportato dal sito ufficiale del club giallazzurro.

Dai primi calci alla Serie C con il CUS Cosenza

Il percorso di Chiara Tiesi è cominciato nella scuola calcio Euro Servis. Successivamente la giovane atleta è entrata nel settore giovanile del Cosenza Calcio, proseguendo poi la propria crescita con il CUS Cosenza Women.

Con la formazione universitaria cosentina ha disputato il campionato di Serie C, contribuendo al raggiungimento della salvezza. Un traguardo al quale Tiesi ha partecipato anche con il suo primo gol nella categoria, segnato nella trasferta contro il Lecce Women: una rete arrivata nel recupero e risultata importante per la permanenza del CUS nel torneo nazionale. La giovane era entrata in campo otto minuti prima del gol.

Il trasferimento al Frosinone

La calciatrice è seguita dall’agente sportivo Nicola Cassano, della Talent Players Agency, che ne ha accompagnato il percorso fin dai tempi del settore giovanile del Cosenza.

Dopo un’estate caratterizzata da contatti e trattative con diversi club, è stato il Frosinone a definire l’operazione. L’accordo fino al 2027 rappresenta per Tiesi una nuova opportunità di crescita in una realtà che partecipa al secondo livello del calcio femminile italiano.

La squadra ciociara inizierà il proprio cammino nel campionato 2026-2027 il 6 settembre, in trasferta contro la Res Donna Roma. Per la giovane atleta di San Marco Argentano comincia così una nuova esperienza lontano dalla Calabria, dopo le tappe vissute con il Cosenza e il CUS Women.