Dimmi come ti chiami e forse potrò indovinare da quale parte della provincia di Cosenza vieni. Non sempre, naturalmente, ma i cognomi conservano una capacità sorprendente di raccontare la geografia di un territorio. E nel Cosentino, una delle province più vaste e diversificate d'Italia, la mappa dei nomi di famiglia restituisce una fotografia fatta di migrazioni, antichi mestieri, provenienze e comunità che per secoli hanno tramandato gli stessi cognomi.

Una ricostruzione basata sugli elenchi telefonici online del 2020 colloca al primo posto nella provincia di Cosenza Greco, con 626 occorrenze, seguito da Bruno con 586, De Luca con 536 e Russo con 517. Seguono Perri (481), Ferraro (450), Gallo (409), De Marco (340), Caruso (307) e Marino (293). Si tratta, è bene precisarlo, non di un censimento anagrafico aggiornato della popolazione residente, ma di una banca dati utile a ricostruire la diffusione relativa dei cognomi sul territorio.

La classifica racconta comunque qualcosa di riconoscibile. Molti dei cognomi ai primi posti non sono esclusivamente cosentini: appartengono a quel grande patrimonio onomastico meridionale che attraversa Calabria, Sicilia, Campania e altre regioni del Sud. Altri, invece, presentano una concentrazione territoriale molto più marcata. L'onomasta Enzo Caffarelli, in un'analisi pubblicata da Treccani, individua per esempio Filice e De Rose tra i cognomi particolarmente concentrati in Calabria e segnala come regionalmente caratterizzati anche Chiappetta, Sposato e Spadafora.

Greco, Bruno, Russo: cosa raccontano i cognomi più comuni

Anche l'etimologia offre qualche indizio. Greco, che occupa il primo posto nella graduatoria provinciale, è un cognome antichissimo legato originariamente alla provenienza geografica o culturale greca. In una regione segnata per secoli dalla presenza bizantina, la sua diffusione assume un significato particolare.

Bruno appartiene invece alla vasta famiglia dei cognomi originati da nomi personali o soprannomi legati alle caratteristiche fisiche, mentre Russo, variante meridionale di Rosso, viene generalmente ricondotto al colore dei capelli, della barba o della carnagione di un antico capostipite. Ferraro conserva addirittura la memoria di un mestiere: rimanda al fabbro e alla lavorazione del ferro.

Poi ci sono i patronimici. De Luca e De Marco, entrambi molto presenti nella provincia, appartengono alla tradizione dei cognomi costruiti attraverso la preposizione “De” seguita dal nome dell'antenato: una maniera, in origine, per identificare qualcuno attraverso la propria discendenza familiare.

Ma a Cosenza città vince Filice

Basta però spostare l'obiettivo dalla provincia al capoluogo perché la graduatoria cambi sensibilmente.

Secondo un'altra banca dati demografica, a Cosenza città il cognome più diffuso è Filice, seguito da Spadafora, Greco, De Rose e Gallo. Nelle posizioni immediatamente successive compaiono De Luca, Giordano, Dodaro, Perri e Bozzo.

È forse questo l'aspetto più curioso. Greco, dominante nel territorio provinciale, nel capoluogo deve lasciare spazio a cognomi molto più caratterizzati localmente. Filice, Spadafora e De Rose restituiscono una fotografia che un cosentino riconosce immediatamente.

E allargando ancora lo sguardo emergono cognomi la cui concentrazione nel Cosentino è impressionante. Nei dati genealogici di Forebears, per esempio, circa il 99,4% dei Gencarelli calabresi censiti si concentra nella provincia di Cosenza; per Ruffolo la quota sfiora il 100%, per Veltri supera il 98%, per De Rose il 97% e per Madeo il 96%.

Sono numeri che mostrano quanto una graduatoria apparentemente leggera possa trasformarsi in una piccola carta geografica.

Una provincia, molte identità

Del resto parlare di un'unica identità cosentina è complicato. La provincia si estende dal Tirreno allo Ionio, comprende la Sila, il Pollino, l'area urbana e decine di piccoli centri interni. Comprende inoltre storiche comunità arbëreshë e territori che per secoli hanno avuto relazioni economiche e culturali differenti.

I cognomi hanno seguito queste storie. Alcuni si sono diffusi ovunque, altri sono rimasti sorprendentemente ancorati a pochi comuni. E anche quando le famiglie si sono spostate, il nome è rimasto come una sorta di indirizzo originario.

Così dietro una classifica che mette in fila Greco, Bruno, De Luca, Russo, Perri, Ferraro e Gallo c'è qualcosa di più di una curiosità statistica. C'è una provincia raccontata attraverso le famiglie che l'hanno abitata.